Agricoltura: Gallinella (M5s), serve riflessione su Politica agricola comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato del Movimento cinque stelle Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura a Montecitorio, "i rincari energetici legati al rilancio economico post-pandemia, fortemente acuiti dagli scenari di guerra in Ucraina, devono necessariamente aprire un dibattito sulle fragilità dell’Unione europea. Dobbiamo innanzitutto pianificare una strategia sulle fonti di energia - continua il parlamentare in una nota - così da avere una stabilità che possa fronteggiare gli shock a cui stiamo assistendo e che ci vedono alquanto impreparati. Ma non importiamo solo energia. Emerge con tutta la sua rilevanza anche l’indipendenza alimentare dell’Europa, temi che con la difesa comune devono essere al centro delle discussioni politiche sul futuro dell’Ue. Nella prossima programmazione sino al 2027 della Politica agricola comune - aggiunge -, ci siamo concentrati sulla sostenibilità delle produzioni alimentari, ponendo in secondo piano l’aspetto quantitativo, mentre ciò che accade a livello globale ci ricorda come l’Europa sia drammaticamente dipendente dalle importazioni". (segue) (Com)