Agricoltura: Gallinella (M5s), serve riflessione su Politica agricola comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s ritiene "pertanto non più rinviabile la riapertura del dibattito sull’autosufficienza alimentare per indirizzare i finanziamenti comunitari su produzioni sostenibili che, però, riescano a coprire il fabbisogno di tutta Europa nonché a permettere di esportare. Del resto, in prospettiva avremo una stabilità demografica nei prossimi 50 anni che ci permette di fare programmazione e decidere dove focalizzare gli interventi di sostegno e incentivazione". (Com)