Ucraina: commissaria Ue Johansson ringrazia Romania, grande prova di solidarietà con i profughi

- La commissaria europea responsabile degli Affari interni, Ylva Johansson, ha ringraziato la Romania durante una visita a Siret (valico di frontiera tra Ucraina e Romania nel nord del Paese). "Ho visto con i miei occhi prove di solidarietà", ha detto il commissario europeo in una dichiarazione. "Il messaggio più importante che voglio trasmettere è: grazie, Romania! Per me è molto importante essere in Romania in questi tempi estremamente difficili, quando vediamo riapparire la guerra in Europa. Ho visto con i miei occhi una prova di solidarietà: i cittadini rumeni in tutto il Paese, la società civile e le autorità rumene accolgono i profughi ucraini che vogliono sfuggire alla guerra. L'Unione europea è pronta a fornire sostegno", ha affermato la commissaria europea. (Rob)