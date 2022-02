Ucraina: capogruppo PiS (Polonia), sorpresi che Ungheria non sostenga Kiev risolutamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è sorpresa dal fatto che l’Ungheria non sostenga risolutamente l’Ucraina durante l’invasione della Federazione Russa. Lo ha detto il capogruppo di Diritto e giustizia (PiS) Ryszard Terlecki. “Siamo lieti che l’Occidente abbia capito i suoi errori e mostri solidarietà all’Ucraina”, ha detto, aggiungendo però che Varsavia è sorpresa “che l’Ungheria non sostenga in maniera risoluta l’Ucraina”, benché “la questione sia dell’Ungheria e dei suoi interessi nazionali”. Terlecki ha risposto in questo modo alla domanda dei giornalisti di valutare la posizione del premier magiaro Viktor Orban. Questi ha dichiarato infatti il sostegno del suo Paese alle sanzioni inflitte alla Russia dall'Unione europea ma ha affermato anche che l’Ungheria non invierà armi a sostegno di Kiev. (Vap)