Cultura: Regione Lazio, pubblicato nuovo avviso per progetto "Street art 2022" (2)

- Questo secondo avviso pubblico, in linea con la legge regionale approvata nel 2020 per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art, inserita tra le azioni regionali in ambito culturale della programmazione UE 2021-27, punta a promuovere e sostenere questa forma espressiva per la sua forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, nonché di creazione di percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale. Attraverso queste azioni, la Regione Lazio punta a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare i giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo agli artisti spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento. L’avviso si rivolge ai Comuni del Lazio, Roma Capitale e i suoi Municipi, e agli enti pubblici. Possono prendervi parte anche i soggetti giuridici privati, quali imprese, associazioni, fondazioni, comitati ed enti equiparati in possesso di personalità giuridica, i quali dovranno dimostrare di occuparsi di promozione e valorizzazione culturale e del territorio oppure di avere un’esperienza specifica nella realizzazione di progetti di street art, arte contemporanea o di altri interventi di promozione delle arti figurative. (segue) (Rer)