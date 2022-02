Cultura: Regione Lazio, pubblicato nuovo avviso per progetto "Street art 2022" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vincitori potranno ottenere contributi interamente a fondo perduto (per massimo l’80 per cento del costo complessivo ritenuto ammissibile) fino a 12 mila euro per progetti che prevedano la realizzazione di una singola opera di street art o fino a 20 mila euro per la messa in opera di più interventi artistici. Per incentivare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati è prevista, inoltre, una premialità pari al 20 per cento dell’importo complessivo per le domande presentate in forma associata. Sono ammissibili a contributo spese come quelle relative all’esecuzione dell’opera (tra cui il compenso per l’artista, in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo complessivo, così come l’acquisto di materiali o il noleggio di attrezzature), all’eventuale curatore per la progettazione e lo sviluppo del progetto (entro il 10 per cento dell’importo complessivo dell’intervento), alle attività di comunicazione e inaugurazione ma anche assicurazioni infortuni per gli artisti e le maestranze. (Rer)