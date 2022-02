Sanità: M5s su malattie rare, con legge risposta importante, investire in ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre due milioni gli italiani affetti da patologie rare: oggi, in occasione della Giornata nazionale, “vogliamo rinnovare la nostra vicinanza, il nostro sostegno e l'impegno quotidiano in Parlamento per una sanità sempre più vicina alle esigenze di chi soffre". Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. “Con la legge approvata recentemente - continuano - abbiamo dato una risposta significativa grazie all’aggiornamento dell’elenco delle malattie, al potenziamento delle attività di screening e all’istituzione di un fondo di solidarietà destinato a pazienti e famiglie”. “Ci auguriamo - proseguono - che i decreti attuativi siano emanati al più presto per dare concretezza a queste misure". "Ora - concludono - dobbiamo proseguire sulla strada degli investimenti, supportando la ricerca che è fondamentale per avere terapie sempre più mirate ed efficaci". (Rin)