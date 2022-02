Etiopia: almeno cinque morti in campo profughi di Bahrale, ospita rifugiati eritrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo profughi di Bahrale, nella regione nord-orientale etiope di Afar, è stato attaccato dalle forze in conflitto nella guerra del Tigrè, con un bilancio provvisorio di almeno cinque morti e diverse donne rapite. Lo ha denunciato Sarah Miller dell'organizzazione non governativa Refugees International, che ha definito l'aggressione ai rifugiati eritrei ospitati nel campo "senza precedenti" e ribadito la portata degli abusi condotti contro di loro dall'inizio della guerra, a novembre del 2020. "L'Etiopia non è più un luogo sicuro per i rifugiati eritrei, questo è chiaro", ha detto la cooperante citata dal sito "AfricaNews", secondo cui è la prima volta che gli eritrei vengono presi di mira al di fuori della regione del Tigrè. L'attacco ha provocato lo sfollamento di decine di persone, ora sparse nella regione di Afar, (segue) (Res)