Etiopia: almeno cinque morti in campo profughi di Bahrale, ospita rifugiati eritrei (2)

- L'attacco al campo di Bahrale è iniziato il 3 febbraio, parte di una più ampia offensiva ad Afar che secondo i diplomatici rappresenta l'ultima battuta d'arresto per gli auspicati colloqui di pace. "Armi pesanti sono state lanciate nel campo profughi e le forze del Tigrè hanno preso il controllo dell'area", hanno detto dei testimoni agli attivisti di Hrw, secondo i quali all'attacco sono seguiti giorni di saccheggi. Centinaia di rifugiati del Bahrale hanno cercato rifugio all'Agda Hotel nella capitale di Afar, Semera, dove sono accampati con cartoni e tende di fortuna. Arrivati durante e dopo il conflitto che tra il 1998 e 2000 ha coinvolto Asmara ed Addis Abeba, i rifugiati eritrei registrati in Etiopia erano prima dell'avvio del conflitto tigrino circa 113mila. Nei primi mesi del conflitto sono stati attaccati nei due campi di Hitsat e Shimelba, più vicini al confine, con casi di uccisioni, stupri e saccheggi che Human Rights Watch ha definito "evidenti crimini di guerra". I due campi sono stati infine distrutti dopo che l'area è passata sotto il controllo dell'esercito eritreo, alleato etiope nel conflitto, mentre altri sono morti in attacchi effettuati con i droni. (Res)