Repubblica Ceca: ministro Esteri al Consiglio per i diritti umani Onu di domani

- Il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipavsky, parteciperà domani alla riunione del Consiglio per i diritti umani dell’Onu a Ginevra. Lo ha comunicato una nota del suo dicastero. Per l’occasione, Lipavsky affronterà “l’invasione russa in corso in Ucraina, in particolare le sue conseguenze umanitarie e per i diritti umani”. Il capo della diplomazia ceca incontrerà anche l’Alta commissaria per i diritti umani, Michelle Bachelet, e l’Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi. (Vap)