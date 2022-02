Covid: a Monza 48 ricoverati e 11 decessi nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il bollettino Covid diramato dall’Asst Monza, i pazienti ricoverati sono 48 (con un’età media di 75 anni), di cui tre in terapia intensiva, 38 in malattie infettive, due in pneumologia e cinque in Utir. Nella settimana dal 21 al 27 febbraio hanno avuto accesso al pronto soccorso 1.692 pazienti, di cui 111 con sintomatologia Covid dei quali 11 sono stati ricoverati. La scorsa settimana sono deceduti 11 pazienti. “Continua il calo dei pazienti ricoverati, determinato da un accesso costante di nuovi pazienti in Pronto Soccorso, molto inferiore rispetto alle settimane critiche del mese di gennaio - spiega in una nota Paolo Bonfanti, direttore unità operativa di malattie infettive - L’ospedale è tornato quasi completamente all’assetto normale e ha ripreso a pieno ritmo l’assistenza dei pazienti affetti da altre patologie diverse dal Covid. Sebbene la situazione stia continuamente migliorando, siamo ancora in una fase ove non bisogna abbassare la guardia, essendo l’incidenza di casi nel nostro paese ancora sopra i 250 casi per 100mila abitanti, soglia per la quale le misure di mitigazione vanno sempre rispettate (mascherine negli ambienti chiusi, evitare gli assembramenti). Siamo sulla buona strada ma rimane ancora un tratto da compiere”.(Com)