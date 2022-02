© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus con a bordo 36 rifugiati ucraini è arrivato questa mattina ad Atene. Secondo quanto riferito dai media greci, il gruppo di profughi è arrivato in Grecia dopo aver attraversato la Romania in seguito all'invasione russa. Quasi 400 mila rifugiati ucraini sono fuggiti dalle loro case dopo l'invasione, ha riferito ieri l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). (Gra)