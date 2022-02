Ucraina: Erba (M5s Lombardia), non saremo indifferenti, governo metta in campo azioni per proseguire negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il MoVimento 5 Stelle Lombardia comunica in una nota di aver depositato una mozione urgente, primo firmatario Raffaele Erba, per chiedere a Regione Lombardia di sollecitare il governo a mettere in campo tutte le azioni diplomatiche necessarie per fermare la guerra in corso tra Russia e Ucraina e attivarsi per dare sostegno alla popolazione civile colpita da questa escalation militare. "L'attacco della Russia all'Ucraina non ci può lasciare indifferenti. Se le gravi tensioni tra i due Paesi non dovessero rientrare, il conflitto rischierebbe di ampliarsi con pesanti ripercussioni sociali ed economiche - spiega Raffaele Erba - Da queste preoccupazioni nasce la mozione urgente che domani (martedì 1 marzo ndr) presentiamo in Consiglio. Il nostro obiettivo è quello di condannare la spregiudicata azione di Mosca e stimolare il nostro Governo a proseguire i negoziati con Russia e Ucraina per scongiurare conseguenze peggiori. In questa fase è necessario solidarizzare con il popolo ucraino per tutelare i diritti umani e monitorare la situazione al sito nucleare di Chernobyl, che ora è sotto controllo delle forze armate russe. E', infine, indispensabile sollecitare il governo italiano affinché preveda nuovi interventi a sostegno delle imprese e dei cittadini costretti a fare i conti con gli aumenti incontrollati delle materie prime a causa della guerra". "Il peggioramento del braccio di ferro tra Russia e Ucraina potrebbe far schizzare alle stelle i prezzi di gas e luce e in assenza di interventi governativi, la crisi energetica rischia di diventare ancor più insostenibile”, conclude Erba. (Com)