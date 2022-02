Hong Kong: emergenza Covid, oggi oltre 34 mila infezioni e 87 decessi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattiva gestione del quadro epidemico non ha mancato di suscitare il disappunto del presidente cinese Xi Jinping, che ha lanciato un chiaro avvertimento all'amministrazione di Carrie Lam, ordinando ai vertici locali di mobilitare "tutte le forze e le risorse disponibili" per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. La stabilizzazione del quadro epidemico deve essere "la massima priorità", ha detto il leader, che ha incaricato il vicepremier Han Zheng di trasmettere le sue rimostranze a Lam. Quest'ultima ha replicato "ringraziando di cuore" il leader cinese per il "cordiale interesse" manifestato al popolo di Hong Kong, dicendosi "determinata" a usufruire del sostegno di Pechino nel contenimento del virus. (segue) (Cip)