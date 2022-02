Ucraina: Zaia rinvia missione a Dubai, questa guerra può essere un Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sarei dovuto partire per la missione a Dubai, mandando le scuse ai diversi interlocutori. Avevamo in programma di presentare anche le Olimpiadi invernali 2026. Siamo fortemente preoccupati per la situazione in Ucraina, è ingiustificabile un evento bellico di questa portata. Rischia di diventare un Vietnam e va fermata con tutti i nostri mezzi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia.(Rev)