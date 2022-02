Turchia: "neutralizzati" cinque miliziani curdi in Siria e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Ankara hanno "neutralizzato" quattro membri dell'Unità di protezione popolare (Ypg) nel nord della Siria e un esponente del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord dell’Iraq. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco in una nota. L’operazione nel nord della Siria è avvenuta con le forze terrestri, mentre in Iraq l’esponente del Pkk è stato “neutralizzato” durante un attacco aereo turco. Il termine “neutralizzare”, utilizzato in questi casi dalle autorità di Ankara, può significare che i miliziani si sono arresi, oppure sono stati uccisi o catturati. L'Ypg è la propaggine siriana del Pkk. Secondo le fonti del quotidiano turco "Yeni Safak", le operazioni del Pkk contro la Turchia vanno avanti da trentacinque anni e sarebbero responsabili dell'uccisione di almeno 40.000 persone, comprese donne e bambini.(Tua)