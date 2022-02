Onu: rapporto Ipcc, fino a 3,6 miliardi di persone "altamente vulnerabili" ai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 3,6 miliardi di persone vivono in aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, in gran parte a causa di caldo estremo, forti piogge, siccità e condizioni meteorologiche che preparano il terreno agli incendi, e il cambiamento climatico sta già producendo impatti diffusi, pervasivi e talvolta irreversibili sulle persone e sugli ecosistemi a livello globale. È quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni Unite, che invita i leader globali a mantenere l'obiettivo di limitare il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi, previsto dall'Accordo di Parigi. "Abbiamo una maggiore comprensione dell'esistenza di limiti all'adattamento", afferma Rachel Warren, autrice principale del rapporto. “Quello che è emerso è un messaggio davvero molto forte, cioè che con (un innalzamento della temperatura di) 2 gradi i rischi sono molte volte maggiori di quanto non lo siano a 1,5. Molte cose diventano molto, molto più difficili da gestire a 2 gradi che a 1,5 gradi”, ha aggiunto. Il rapporto rileva inoltre che il cambiamento climatico sta già influenzando la salute fisica delle persone e - per la prima volta reso esplicito in un rapporto dell'Ipcc - anche la loro salute mentale. (segue) (Nys)