Onu: rapporto Ipcc, fino a 3,6 miliardi di persone "altamente vulnerabili" ai cambiamenti climatici (2)

- Secondo il rapporto, gli oneri del cambiamento climatico ricadono in modo diseguale sui più ricchi e sui più poveri. Le persone più vulnerabili del mondo si trovano principalmente nelle nazioni più povere dell'Africa occidentale, orientale e centrale, dell'Asia meridionale, del Sudamerica e degli stati insulari e dell'Artico: qui i decessi per inondazioni, siccità e tempeste in quelle regioni sono risultati 15 volte superiori rispetto alle aree meno vulnerabili tra il 2010 e il 2020. Nel complesso, l'impatto economico di un mondo in rapido riscaldamento è stato negativo, ma ci sono stati aspetti economici positivi a livello regionale, anche per l'agricoltura, il turismo e la minore domanda di energia. L'Ipcc evidenzia quindi l'impatto sulle città, che ora ospitano più della metà della popolazione mondiale: le aree urbane sono sempre più colpite da calore, inondazioni e tempeste che colpiscono l'energia e i trasporti e aggravano l'inquinamento atmosferico. Gli anni 2030 e 2040, prosegue il rapporto, presentano un inevitabile aumento dei rischi per le persone in tutto il mondo perché c'è già un riscaldamento di 1,5 gradi causato dalle nostre passate emissioni di gas serra, ed entro la metà del secolo circa un miliardo di persone sarà a rischio di impatti costieri come inondazioni, compresi i piccoli stati insulari, alcuni dei quali dovranno affrontare una "minaccia esistenziale" alla fine di questo secolo. Se il mondo si riscalderà di 2 gradi, ciò metterà in pericolo la sicurezza alimentare, portando alla malnutrizione in alcune regioni, affermano gli esperti Onu. (Nys)