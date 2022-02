Ucraina: Zelensky ordina il rilascio dei detenuti con esperienza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la decisione di scarcerare i detenuti con vera esperienza militare, affinché possano "espiare la loro colpa nei punti più caldi della guerra". Lo ha affermato lo stesso capo di Stato ucraino, sottolineando che la misura, presa ai sensi della legge marziale, non è stata assunta in modo facile dal punto di vista morale. Secondo Zelensky si tratta di una decisione "utile dal punto di vista della nostra difesa". In precedenza, il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, aveva dichiarato sulla sua pagina Facebook che sono state distribuite ai residenti di Kiev circa 18 mila mitragliatrici. (Kiu)