Camera: domani audizione su tirocini curricolari

- Domani, primo marzo, alle ore 13:10, presso l'Aula della commissione Cultura della Camera, le commissioni riunite Cultura e Lavoro, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, svolgono l'audizione di rappresentanti di Anp (Associazione nazionale presidi) e di Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane). L'appuntamento - fanno sapere dall’ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)