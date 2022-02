Ucraina: "The Times", oltre 400 mercenari russi attivi a Kiev per uccidere Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 mercenari russi sarebbero operativi a Kiev su ordine del Cremlino per provare ad uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times", secondo cui il Gruppo Wagner, una compagnia militare privata considerata molto vicina a Putin, avrebbe avviato una missione per "decapitare" il governo ucraino, eliminando direttamente Zelensky e altre figure di rilievo nell'esecutivo di Kiev. Informazioni circa la missione dei mercenari avrebbero cominciato a circolare fra le autorità ucraine già da sabato, secondo "The Times". Il Gruppo Wagner avrebbe inviato i propri uomini direttamente dall'Africa circa cinque settimane fa, secondo il quotidiano britannico. (Rel)