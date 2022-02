© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 1 marzo, alle ore 14:10, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Federtrasporti nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni riguardanti interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica. Lo riferisce un comunicato stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)