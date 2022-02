Camera: domani audizioni su distribuzione farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, primo marzo, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di "distribuzione diretta" dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di "distribuzione per conto" per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001) svolge l’audizione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alle ore 13:40, e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e Cittadinanzattiva, alle ore 14. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)