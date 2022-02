Ucraina: ministro Interno romeno, siamo pronti a qualsiasi scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è pronta a qualsiasi scenario ed è pienamente coinvolta nel fornire una risposta coordinata e articolata alla situazione creatasi dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode in una dichiarazione dopo una visita della commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, a Siret (valico di frontiera tra Ucraina e Romania nel nord del Paese). Bode ha affermato che la Romania rimane fermamente impegnata nello sforzo congiunto per proteggere la pace e la sicurezza nella regione e per fornire sostegno umanitario alla nazione ucraina. "La nostra collaborazione con i partner europei è estremamente stretta e dobbiamo coordinare le nostre azioni più che mai in questo momento. Vorrei ringraziare il commissario Ylva Johansson per questo gesto di solidarietà con noi. La Romania apprezza le misure adottate dalla Commissione europea nel contesto della situazione in Ucraina e il coinvolgimento nelle relazioni con gli Stati membri", ha affermato Bode. "Accogliamo con favore anche le severe e necessarie sanzioni imposte alla Commissione europea dalla Federazione Russa", ha aggiunto. (segue) (Rob)