Ucraina: ministro Interno romeno, siamo pronti a qualsiasi scenario (2)

- Il capo della diplomazia di Bucarest ha sottolineato che in questi giorni "stiamo attraversando una situazione che non pensavo avremmo vissuto". "La Romania rimane fermamente impegnata nello sforzo congiunto per proteggere la pace e la sicurezza nella regione e per fornire sostegno umanitario all'Ucraina. Siamo pronti per qualsiasi scenario e pienamente coinvolti nel fornire una risposta coordinata e articolata a questa situazione", ha aggiunto Bode. Allo stesso tempo, il ministro dell'Interno ha sottolineato che la Romania è stato tra i primi Stati a rispondere alle richieste dei partner ucraini, sottolineando che per la Romania "la componente umanitaria è molto importante". "Per questo motivo, la Romania è stata tra i primi Stati a rispondere alle richieste dei partner ucraini, anche attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione", ha concluso. (Rob)