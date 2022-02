Ucraina: il Canada spinge per sanzioni dirette alla Banca centrale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze del Canada, Chrystia Freeland, ha trascorso buona parte della scorsa settimana a promuovere l’idea di sanzioni dirette alla Banca centrale russa, un’azione che sarebbe “devastante” per l’economia di Mosca, in risposta all’invasione dell’Ucraina. Lo riferisce “Politico” citando fonti governative di Ottawa. L’ipotesi è stata avanzata per la prima volta martedì 22 febbraio, quando ancora l’offensiva delle forze russe in Ucraina non era iniziata. L’iniziativa ha preso slancio dopo lo sconfinamento delle truppe russe ed è stata al centro di vari contatti avuti dal governo canadese con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se attuate, le nuove sanzioni impedirebbero alla Banca centrale di Mosca di operare transazioni in riserve di valuta straniera e spingerebbero ancora più a fondo il valore del rublo. Attualmente la Russia dispone di circa 300 miliardi di dollari in valuta straniera in tutto il mondo. Negli ultimi giorni, riferisce “Politico”, Freeland ha fatto pressioni in particolare sugli Stati Uniti, il cui presidente Joe Biden non ha però assunto finora impegni in tal senso. Gli alleati occidentali hanno infatti preferito estromettere la Russia dal sistema di pagamenti bancari Swift, proposta che comunque ha trovato l’appoggio anche del primo ministro canadese Justin Trudeau. (Nys)