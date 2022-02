Burkina Faso: investitura di Damiba a presidente rinviata al 2 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di investitura del leader golpista del Burkina Faso Paul-Henri Damiba a presidente ad interim del Paese, prevista per oggi, è stata rinviata a mercoledì prossimo, 2 marzo. Lo riferisce in un comunicato la Direzione generale del protocollo di Stato, spiegando che la cerimonia è stata posticipata a causa della morte improvvisa del presidente del Consiglio costituzionale, Kassoum Kambou. L'uomo, 66 anni, è deceduto sabato scorso a Parigi dov'era stato trasferito per ricevere cure, e i funerali si terranno domani. La cerimonia di investitura di Damiba, che lo scorso 16 febbraio ha già giurato davanti al Consiglio costituzionale, si terrà mercoledì alle ore 10, nella Sala dei Banchetti di 0uaga 2000, quartiere a sud della capitale che ospita il nuovo palazzo presidenziale di Kosyam. (segue) (Res)