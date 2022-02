Burkina Faso: investitura di Damiba a presidente rinviata al 2 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autore di un libro nel quale analizza le strategie antiterrorismo in Africa, dal titolo “Eserciti in Africa occidentali e terrorismo: risposte incerte”, Damiba è stato comandante di un’unità anti terrorismo ed è stato impegnato in diverse operazioni anti-jihadiste tra il 2015 ed il 2019, periodo in cui aveva responsabilità operative nelle regioni del Sahel e del Nord. Lo scorso 3 dicembre Damiba era stato nominato da Kaboré comandante della terza regione militare del Paese – che riunisce i territori della capitale Ouagadougou e delle circostanti Manga, Koudougou e Fada N’Gourma -, con il compito in particolare di gestire il sistema antiterrorismo nella zona orientale del Burkina e la sicurezza a Ouagadougou. La sua nomina, avvenuta per decreto, seguiva una vasta riorganizzazione operata dal capo dello Stato nelle gerarchie militari ed è stata annunciata il giorno dopo l’attacco jihadista a Inata, nel quale tre mesi fa sono morti 53 gendarmi e quattro civili. Nel 2019 il militare ha testimoniato nel processo al generale Dienderé, ritenuto il principale indiziato dell'omicidio dell'ex presidente Thomas Sankara, un processo ripreso di recente. Secondo diverse fonti, infine, durante il suo addestramento nell’esercito nazionale il tenente colonello avrebbe avuto ripetuti contatti con il colonnello Emmanuel Zoungrana, arrestato due settimane fa insieme ad altri sette colleghi perché sospettato di preparare un colpo di Stato. (Res)