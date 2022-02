Sardegna: giornata mondiale delle malattie rare, nei centri specializzati sardi assistiti oltre 10 mila pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei centri specializzati degli ospedali sardi sono assistite circa 10.500 persone affette dal malattie rare e di queste 1.200 hanno meno di quattordici anni. I dati sono stati resi noti dall'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu che, in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale delle malattie rare, ha tenuto a rimarcare come “il perdurare della pandemia non ci ha fatto dimenticare e non ci deve far dimenticare chi soffre a causa di altre malattie ed è per questo motivo che la ricorrenza di oggi assume un significato ancora più importante e profondo”. (segue) (Rsc)