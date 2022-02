Casa: Sardone (Lega), più della metà degli alloggi popolari di Mm assegnati in deroga a stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In risposta a una mia interrogazione sul tema delle assegnazioni in deroga di alloggi popolari di proprietà del Comune di Milano, ho scoperto che più della metà delle case Mm finiscono a famiglie straniere. Su 130 appartamenti assegnati in deroga nel 2020, 68 sono finiti a stranieri e 62 a italiani. Tra le nazionalità più premiate ci sono marocchini, cingalesi, rumeni ed egiziani. Ancora una volta la sinistra mostra il suo volto: prima gli stranieri, poi se avanza qualcosa gli italiani”. Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega evidenziando che “ill sistema delle assegnazioni in deroga assegna alloggi popolari aggirando le normali graduatorie e finendo, come è evidente, per favorire come sempre gli extracomunitari. Perché vengono favoriti richiedenti stranieri rispetto a quelli italiani? Non mettiamo in dubbio che tra loro ci siano famiglie bisognose, ma è altrettanto vero che migliaia di milanesi sono in coda da anni per ottenere una casa e altrettanti avrebbero bisogno di un aiuto immediato, eppure si vedono scavalcare da chi è arrivato da poco in Italia”. “Questo non è razzismo, come dirà il Pd, ma è semplicemente buonsenso. La realtà – prosegue Sardone - dice che le politiche di welfare adottate dalle giunte di centrosinistra in questi anni vanno in un'unica direzione, ovvero quella di favorire gli stranieri. Ricordo la baby card, le quattro misure di sostegno al reddito, le borse lavoro, le esenzioni per la mensa scolastica. È così difficile per il sindaco Sala e la sua giunta supportare i nostri cittadini? Stop a questo razzismo al contrario". (Com)