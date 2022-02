Ucraina: premier Morawiecki, Polonia leader negli aiuti umanitari al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è al primo posto in termini di aiuti umanitari all’Ucraina. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. “L’intero governo è concentrato su un unico obiettivo: aiutare i cittadini ucraini che stanno arrivando in Polonia”, ha scritto in un messaggio su Facebook in primo ministro, ricordando che oggi parlerà con il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Gli fornirò tutte le informazioni necessarie che abbiamo per meglio coordinare le nostre azioni”, ha continuato Morawiecki. In un messaggio separato, il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, ha aggiunto che il premier incontrerà oggi gli ambasciatori dei Paesi membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo per coordinare gli aiuti umanitari all’Ucraina invasa dalla Federazione Russa. (Vap)