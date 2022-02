Bulgaria: ministro Difesa non usa parola "guerra" per Ucraina, premier chiede dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Bulgaria, Kiril Petkov, ha annunciato oggi che chiederà le dimissioni del ministro della Difesa Stefan Janev. In una conferenza stampa tenuta oggi a Sofia, Petkov ha precisato che le dimissioni saranno proposte nel Consiglio dei ministri straordinario fissato per oggi pomeriggio. "Voglio affermare chiaramente che ho lavorato con successo durante il primo esecutivo con lui e sostengo la politica di investimento nell'esercito bulgaro", ha detto il premier, aggiungendo che però nessun ministro ha "diritto alla propria politica estera". "Il mio ministro della Difesa non può usare la parola 'operazione' invece della parola 'guerra'. Non è possibile chiamarla un'operazione quando migliaia di militari di entrambe le parti sono già stati uccisi. Soldati più giovani della mia figlia maggiore. Quando la minoranza bulgara verrà bombardata stasera, quando stasera i bulgari a Kiev si nasconderanno negli scantinati perché temono che le loro case vengano fatte saltare in aria. Quando vediamo qualcosa su cui non siamo d'accordo, non possiamo dire che è nell'interesse della Bulgaria rimanere in silenzio", ha detto Petkov. L'Unione europea "non è mai stata così unita", ha sottolineato ancora il premier bulgaro. "Questa guerra deve finire, i civili non possono essere a rischio di bombardamenti. Noi come Ue, noi come Bulgaria, dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine a questo", ha aggiunto Petkov. (Seb)