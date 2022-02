Ucraina: Zelensky, morti 16 bambini sotto i bombardamenti russi in soli 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti delle Forze russe in Ucraina hanno provocato la morte di 16 bambini e il ferimento di 45 "in soli quattro giorni". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un intervento pubblicato sul suo canale Telegram. "Gli ucraini hanno mostrato al mondo chi siamo veramente. La Russia ha mostrato cosa è diventata. Basti pensare, in questo momento di invasione russa in soli quattro giorni, 16 bambini ucraini sono stati uccisi e 45 bambini sono rimasti feriti nei bombardamenti russi. Ogni crimine, ogni bombardamento che gli occupanti stanno agendo contro di noi, unendosi ancora di più contro di noi e contro i nostri partner”, dice Zelensky. Il capo di Stato ucraino ha sottolineato che proverà un "sincero rispetto" in ogni conversazione con i partner dell'Ucraina e che la Russia non credeva in una "reazione così solidale e potente" da parte del popolo ucraino che ha cambiato di fatto il corso degli eventi. (Kiu)