Ucraina: Bergamini, Parlamento lavora a risoluzione unitaria

- L’Europa e l’Italia sono determinate nel fermare l’aggressione russa adottando ogni strumento utile: politico, finanziario ed umanitario. Il Parlamento, in questo momento, è al lavoro per una risoluzione unitaria che indirizzi l’azione del governo Draghi e Forza Italia sosterrà convintamente le determinazioni prese. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini. "Dobbiamo mettere in atto tutte le misure di assistenza umanitaria necessarie per soccorrere 4 milioni di profughi e 7,5 milioni di bambini - prosegue - che secondo le stime dell’Unicef, sono minacciati dall'avanzare della guerra. Auspichiamo che si ripresentino le condizioni per percorrere la via negoziale e per incoraggiare il dialogo”. Bergamini conferma il suo “'no alla tragedia di una guerra ingiusta' come ha ribadito ieri il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti al termine del Forum del Mediterraneo di Firenze. 'No' ad una guerra che sta colpendo milioni di ucraini: donne, bambini ed anziani che si sono ritrovati al centro del conflitto e costretti ad abbandonare le loro case per cercare riparo", conclude.(Com)