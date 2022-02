Ucraina: Borrell, convocata riunione in video conferenza ministri Difesa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha convocato per oggi alle 13 una riunione in videoconferenza dei ministri della Difesa dell'Ue per discutere della situazione sul campo in Ucraina. "Discuteremo ulteriori necessità urgenti e coordineremo la nostra assistenza, con l'aiuto del centro di smistamento gestito dallo Stato maggiore dell'Ue", ha spiegato Borrell. (Beb)