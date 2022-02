Nepal: aiuti allo sviluppo, accordo con agenzia Mcc ratificato con “dichiarazione interpretativa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha ratificato l’accordo con l’agenzia indipendente di aiuti allo sviluppo statunitense Millennium Challenge Corporation (Mcc), riguardante finanziamenti di opere infastrutturali per mezzo miliardo di dollari. La ratifica è stata votata ieri dal parlamento dopo settimane di discussioni politiche che hanno diviso la coalizione di maggioranza guidata dal Congresso nepalese (Nc) del primo ministro Sher Bahadur Deuba. Tre dei cinque partiti che sostengono il governo – il Partito comunista - Centro maoista (Cpnm), il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) e il Partito socialista popolare (Pspn) – hanno accettato di ratificare l’accordo con una “dichiarazione interpretativa” allegata. La dichiarazione afferma che il Nepal non si considera vincolato da alcuna alleanza strategica, militare o di sicurezza con gli Stati Uniti né alla sua strategia indo-pacifica; che il Nepal non è obbligato a rispettare le leggi o le politiche statunitensi esistenti o future per qualsiasi scopo diverso dall’utilizzo delle sovvenzioni; che le attività relative al progetto saranno regolate dalle leggi nepalesi e che il Nepal sarà proprietario di tutti i beni intellettuali, mobili e immobili creati nell’ambito dell’accordo. Inoltre, la dichiarazione stabilisce che tutte le attività e i fondi siano verificati dal revisore generale dei conti del Nepal e che il Paese possa rifiutare la sovvenzione con un preavviso scritto di trenta giorni in caso di violazione delle leggi nazionali. (segue) (Inn)