Nepal: aiuti allo sviluppo, accordo con agenzia Mcc ratificato con “dichiarazione interpretativa” (2)

- L’accordo ha per oggetto una sovvenzione di 500 milioni di dollari che l’Mcc fornirà per la costruzione di linee elettriche e per la manutenzione delle autostrade ed è stato stipulato nel 2017. Anche allora Deuba era premier, ma i maoisti erano all’opposizione e alleati col Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) dell’ex premier Khadga Prasad Sharma Oli, con cui hanno governato dal 2018 all’estate scorsa (proprio il Centro maoista è stato artefice della caduta del governo Oli e del ritorno al potere del leader del Congresso). Il leader maoista, Pushpa Kamal Dahal, ha più volte criticato pubblicamente l’accordo in passato e lo scorso settembre, insieme a Deuba, ha inviato una lettera all’Mcc per chiedere altro tempo per raggiungere un consenso nell’attuale coalizione di maggioranza. L’agenzia statunitense ha risposto dando tempo al Nepal fino al 28 febbraio per la ratifica parlamentare. (segue) (Inn)