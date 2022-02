Ucraina: portavoce governo Varsavia, oltre 250 mila persone vogliono entrare in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento al confine tra Polonia e Ucraina ci sono lunghe file di oltre 250 mila persone. Lo ha detto all’emittente radiofonica “Rmf Fm” il portavoce del governo Michal Dworczyk. Si tratta per lo più di donne e bambini, ha detto Dworczyk. “Stiamo parlando con le autorità ucraine per la massima semplificazione delle procedure. E’ necessario per risolvere questa situazione molto difficile”, ha continuato il portavoce. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, hanno trovato rifugio in Polonia già oltre 200 mila persone. (Vap)