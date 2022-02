Tagikistan: Esercito russo verifica prontezza al combattimento dei sistemi difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito russo ha verificato la prontezza al combattimento del sistema di difesa aerea S-300PS con lanci di missili elettronici presso la 201ma base militare di stanza in Tagikistan. Lo ha affermato questa mattina il distretto militare centrale russo. Secondo il piano, durante le manovre, le forze in servizio hanno scoperto bersagli ad alta velocità di un finto nemico. Inoltre, durante l'addestramento, sono stati elaborati gli standard per ricaricare i sistemi S-300PS con gli appositi missili e le unità di sicurezza e difesa hanno respinto l'attacco di gruppi di sabotaggio e ricognizione sulle posizioni di combattimento. (Rum)