Ucraina: Cina, ministero Esteri al lavoro per agevolare evacuazione dei connazionali

- La Cina sta comunicando con le parti interessate e studiando "piani fattibili" per agevolare l'evacuazione dei suoi cittadini dall'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, esortando i connazionali nel Paese a "monitorare la situazione, mantenere la calma e prendere precauzioni di sicurezza". Il deterioramento della situazione e gli elevati rischi per la sicurezza hanno spinto l'ambasciata cinese a Kiev ad avviare i preparativi per l'evacuazione dei cittadini, che avverrà tramite una serie di voli charter. Alla data del 24 febbraio, i cinesi nel Paese ammontavano a circa seimila, concentrati principalmente nelle aree di Kiev, Leopoli, Charkiv, Odessa e Sumy.(Cip)