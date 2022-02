Ucraina: stasera Scholz e von der Leyen a Parigi da Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro si tiene in occasione dell'incontro European Round Table for Industry, organizzato nell'ambito della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. All'evento, durante il quale si discuterà anche di "sfide della sovranità economica" sono attesi i rappresentanti dei principali gruppi industriali europei. Macron nel pomeriggio parteciperà anche ad una video-conferenza con i dirigenti dell'Unione europea e della Nato per "continuare lo stretto coordinamento tra alleati e partner europei", ha spiegato la presidenza francese. (Frp)