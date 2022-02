Ucraina: ministro Difesa britannico, minaccia nucleare di Putin è tentativo di distrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Lo stato di massima allerta in cui il presidente russo Vladimir Putin ha messo le forze nucleari del Paese è un tentativo di distrazione da quanto sta accadendo in Ucraina. È quanto ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace in un'intervista all'emittente radiotelevisiva "Bbc". Wallace ha sostenuto che Putin è impegnato in una "battaglia di retorica" e che cerca di "ricordare al mondo" che possiede un deterrente nucleare. La Russia è "in ritardo sulla tabella di marcia" della sua invasione dell'Ucraina, i cui cittadini hanno opposto una forte resistenza, ha aggiunto Wallace. La decisione di Putin in merito alle forze di deterrenza nucleari è stata presa, secondo quanto ha dichiarato lo stesso presidente russo, alla luce delle "dichiarazioni aggressive" dell'Occidente. La scelta è stata largamente condannata a livello internazionale e gli Stati Uniti l’hanno definita “un’escalation inaccettabile". “Non vediamo o riconosciamo in questo tipo di frase o nello status descritto un cambiamento della postura nucleare russa avuta finora”, ha precisato Wallace, ricordando che anche il Regno Unito è una potenza nucleare e che questo deterrente ha "mantenuto la nostra sicurezza per decenni". (Rel)