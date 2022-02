Russia: Gazprom, Europa dovrà pompare quantità di gas senza precedenti in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifornimento dei depositi sotterranei di stoccaggio (Ugs) europei quest'anno richiederà l'iniezione di più gas di quanto non sia mai stato fatto in una sola stagione estiva. Lo ha affermato la compagnia energetica russa Gazprom, monopolista del Paese eurasiatico per le esportazioni di gas in Europa. "Questa è una sfida molto seria, tenendo conto, tra l'altro, dei limiti giornalieri dei volumi di iniezione, che dipendono dalle capacità tecnologiche degli impianti di stoccaggio", aggiunge la società sul proprio canale Telegram. Inoltre, Gazprom ha ricordato che la quantità totale di gas disponibile nel mercato europeo dipende fortemente dalla domanda nel crescente mercato asiatico. (Rum)