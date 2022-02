Costa d'Avorio: armi nella sua residenza, ex presidente Soro nega le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del parlamento della Costa d'Avorio, Guillaume Soro, ha negato il ritrovamento di armi nella sua residenza a Bouake, nella capitale economica Abidjan. Il suo portavoce, Toure Moussa, ha riferito alla stampa che l'ex speaker non soggiorna in quella residenza da diversi anni e che l'accusa nei suoi confronti fa parte di una strategia per manipolare i cittadini ivoriani. Non si tratta della prima accusa simile nei confronti di Soro: già nel 2017 fu ritrovato un deposito di armi nella casa del suo capo del protocollo Souleymane Kamarate Koné. Soro, che vive in esilio in Spagna dal 2019, è stato condannato all'ergastolo in contumacia nel giugno 2021 con l'accusa di aver ordito un colpo di Stato contro il presidente Alassane Ouattara. Soro era già stato condannato a 20 anni di carcere nell’aprile 2020 per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, condanna che gli costò l’annullamento della sua candidatura alle elezioni presidenziali dello stesso anno, vinte dal presidente uscente Ouattara.(Res)