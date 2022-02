Ucraina: Lollobrigida, per interesse nazionale c'è sostegno di Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha sempre avuto un atteggiamento lineare e coerente in politica estera: sostegno alla Nazione nell'unità delle forze, per difendere gli interessi nazionali. Noi chiediamo che si faccia tutto il necessario, senza escludere nulla, sia in ambito militare che politico. Perché la diplomazia è più forte se si è più decisi e uniti. Lo ha detto intervistato dal "Corriere della Sera" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Non rinneghiamo certo una stagione in cui, penso a Pratica di Mare, si è cercato il dialogo provando a portare la Russia dalla parte dell'Occidente richiamandosi a comuni valori, a partire da quelli della cristianità. L'obbiettivo era evitare si saldasse un blocco ad Est con la Cina, nazione con la quale troppo spesso si dialoga in modo privilegiato come per la via della Seta. Fd'I ha presentato una mozione di condanna della aggressione Russa: sì alle sanzioni accompagnate a un fondo europeo per i Paesi che patiranno le conseguenze delle stesse e la richiesta di garantire lo status giuridico di rifugiati ai cittadini ucraini", conclude Lollobrigida. (Rin)