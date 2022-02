Ucraina: presidente moldava Sandu a colloquio con funzionari europei su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha avuto una serie di colloqui con diversi funzionari europei sui recenti sviluppi della sicurezza nel Paese e nella regione. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau in un comunicato. Sandu ha parlato con ieri il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in un colloquio in cui è stata espressa solidarietà ai cittadini ucraini e sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina. Sánchez ha anche espresso la sua gratitudine per lo sforzo congiunto delle autorità e di tutti i cittadini della Moldova nell'accoglienza e nell'assistenza dei rifugiati dall'Ucraina. In tale contesto, Sandu ha affermato che la Moldova sta compiendo ogni sforzo per continuare a fornire assistenza umanitaria ai rifugiati. La presidente Sandu ha avuto anche un colloquio telefonico con il commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi. I due hanno parlato della situazione della sicurezza nella regione e dell'impatto della guerra in Ucraina sulla Moldova, ma anche delle misure adottate dalle autorità moldave per gestire l'afflusso di profughi dalla guerra ucraina nonché dei modi in cui il l'Unione europea può aiutare. Il capo dello Stato ha ringraziato il funzionario europeo per il sostegno dato dall'Ue alla Moldova e ha chiesto ulteriore assistenza per i bisogni immediati generati dalla continua crisi della sicurezza e per sostenere il rafforzamento della resilienza economica. (segue) (Rob)