Ucraina: presidente moldava Sandu a colloquio con funzionari europei su sicurezza regionale (2)

- Sandu ha anche avuto un confronto con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, sugli sviluppi nella regione. I due hanno parlato della situazione in Ucraina e Moldova, compresa l'assistenza umanitaria fornita da quest'ultimo Paese a decine di migliaia di ucraini che si sono rifugiati in Moldova a seguito dell'aggressione militare russa. Trudeau ha espresso sostegno alle riforme della Moldova nell'ultimo anno ed è convinto che il Paese debba essere ulteriormente supportata nei suoi sforzi per rafforzare la democrazia. Sandu ha anche discusso con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, dell'attuale situazione della sicurezza nella regione. I due hanno chiesto la fine della guerra in Ucraina e un urgente ripristino della pace nella regione. In questo contesto si è parlato anche dell'assistenza necessaria per gestire il flusso di profughi dal Paese vicino. La presidente Sandu e il premier Rutte hanno discusso anche delle azioni necessarie per aumentare la resilienza della Moldova. Infine, il capo di Stato ha ringraziato dei Paesi Bassi per il suo sostegno alla Moldova nel percorso europeo. (Rob)