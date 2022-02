Algeria-Cina: presidente Senato riceve ambasciatore Pechino, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio della nazione dell'Algeria, Saleh Goujil, ha ricevuto ieri ad Algeri l'ambasciatore di Cina, Li Lianhe, elogiando la "qualità" delle relazioni bilaterali tra Algeria e Cina. Lo ha reso noto la Camera alta del parlamento di Algeri in una nota, secondo cui l'incontro è stato l'occasione durante la quale le due parti hanno passato in rassegna "gli ampi ambiti di cooperazione tra i due Paesi e le prospettive del loro sviluppo". Le due parti hanno espresso nell'occasione la loro "soddisfazione per i risultati raggiunti alla luce dell'ampio accordo di partenariato strategico che lega Algeria e Cina".(Ala)