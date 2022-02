Ucraina: Regno Unito, nuove limitazioni per le proprietà straniere di beni immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proprietari stranieri di immobili situati nel Regno Unito dovranno da ora dichiarare le loro identità senza nascondersi dietro società di facciata. È quanto disposto dal governo britannico a seguito dell'offensiva militare russa in Ucraina che aggiunge questa restrizione al pacchetto di sanzioni economiche adottato per colpire il più possibile l'economia russa, nonché gli individui più vicini al presidente Vladimir Putin. "Non c'è posto per il denaro sporco nel Regno Unito", ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson. "Stiamo procedendo più velocemente e più duramente per eliminare facciata dietro cui si nascondono coloro che sostengono la campagna di distruzione di Putin", ha aggiunto il premier. La nuova legislazione sosterrà il lavoro dell'Agenzia nazionale per il crimine britannica nel colpire le attività di corruzione. Le entità che si rifiutano di dichiarare i loro proprietari dovranno affrontare restrizioni nella vendita di immobili e coloro che infrangono la regola potrebbero rischiare il carcere sino a cinque anni. Il registro si applica anche alle proprietà acquistate da proprietari d'oltremare fino a vent'anni fa in Inghilterra e Galles e dal mese di dicembre 2014 per le proprietà in Scozia. (Rel)