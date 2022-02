Ucraina: Perego (FI), valutazione su invio armi è grande segno di responsabilità Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione in corso sull’opportunità di fornire equipaggiamenti militari all’Ucraina credo sia un grande segno di responsabilità dell’Italia ed un aiuto concreto all’Ucraina, ma soprattutto dimostra il superamento di quegli steccati ideologici che in altri conflitti recenti hanno impedito al nostro Paese di dare un supporto significativo. Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. (Com)